الحكومة الكورية تُطلق لجنة حول مستقبل توافر الأطباء

Photo : YONHAP News

عقدت الهيئة الاستشارية المستقلة المُنشأة حديثا في كوريا الجنوبية، والمُكلفة بتحديد توافر الأطباء في البلاد، اجتماعها الأول أمس الثلاثاء لبدء مناقشات حول حجم حصص القبول في كليات الطب لعام 2027 والتوقعات طويلة المدى للعرض والطلب على الأطباء.وانتخبت الهيئة الاستشارية المستقلة، المُكونة من 15 عضوا من الجمعيات الطبية والهيئات العمالية والمؤسسات الأكاديمية، "كيم تيه هيون" رئيس الجمعية الكورية لاقتصاديات وسياسات الصحة، رئيسا لها.وتعهد كيم بضمان أن تكون التوقعات "علمية وموضوعية"، وحثّ الأعضاء على تناول القضية من منظور مهني لا مؤسسي.وسوف تجتمع اللجنة كل أسبوعين لتطوير نماذج وأساليب وافتراضات ومتغيرات التنبؤ، على أن تُراجع نتائجَها لجنةُ مناقشة السياسات الصحية والطبية قبل أن يُحدد وزير الصحة الحصة بالتشاور مع وزير التعليم.وقد جاء ذلك الإطلاق في الوقت الذي تعود فيه حصة عام 2026 إلى مستوى ما قبل التوسع البالغ 3058 طالبا، مما يجعل رقم عام 2027 نقطة رئيسية لاتخاذ القرارات السياسية.وأكدت وزارة الصحة أن عمل اللجنة سيُشكل أساس سياسة القوى العاملة الطبية لما بعد عام 2027، وتعهدت بنشر جميع محاضر الاجتماعات.