الحكومة وشركات الاتصالات الكورية تستثمر 240 مليار وون في الذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة العلوم في كوريا الجنوبية وشركات الاتصالات الثلاث الكبرى في البلاد أمس الثلاثاء أنها سوف تتعاون لتعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بحيث تُخصص أكثر من 240 مليار وون لشركات الذكاء الاصطناعي الواعدة.وفي حفلٍ أقيم في سيول، ناقشت الوزارة والمسؤولون التنفيذيون من شركات "إس كي تيليكوم" و"إل جي يو بلاس" و"كي تي"، خطط الاستثمار من خلال صندوق تكنولوجيا المعلومات الكوري، الذي أنشأته شركات الاتصالات الثلاث. وسوف يُخصّص الصندوق أكثر من 240 مليار وون لمشروعات تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية والتمكينية ومشروعات تحويل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنشاء صندوق لأشباه موصلات الذكاء الاصطناعي بقيمة 40 مليار وون، وصندوق لتسويق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة 20 مليار وون.وقد استثمر الصندوق، الذي أُطلق عام 2002، حوالي 4.7 تريليون وون في أكثر من ألف و600 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى الآن.ووصف وزير العلوم "بيه كيونغ هون" الذكاء الاصطناعي بأنه "مصدر كل ابتكار"، وقال إن الصناديق الفرعية الجديدة ستُسهم في تنشيط قطاع الذكاء الاصطناعي في كوريا.