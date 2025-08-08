رئيس اتحاد الشركات الكورية يعرب للبرلمان عن القلق من قانون المغلف الأصفر

Photo : YONHAP News

وجّه رئيس اتحاد الشركات الكورية رسائل إلى نواب البرلمان، أعرب فيها عن القلق مما يُسمى بـ"مشروع قانون المغلف الأصفر"، الذي أقرته اللجنة التشريعية والقضائية في البرلمان يوم الجمعة.ووفقا للاتحاد، أرسل "سون كيونغ شيك" رئيس اتحاد الشركات الكورية، رسائل إلى جميع نواب البرلمان البالغ عددهم 298 نائبا، بشأن مشروع القانون المثير للجدل، والذي من شأنه أن يُغيّر قانون النقابات العمالية ليُقيّد بشكل كبير تحركات الشركات لمقاضاة العمال المُضربين.وأوضح سون، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "سي جيه"، في الرسالة أن الشركات قلقة للغاية بشأن مشروع القانون، الذي قد يؤثر على قراراتها.وأضاف سون أن قطاعات مثل السيارات وبناء السفن والبناء، التي تنطوي على نظام عمل متعدد المستويات، ستشهد سلسلة لا نهاية لها من النزاعات العمالية في حالة دخول التعديل حيز التنفيذ.ويصنف مشروع القانون صاحب العمل بأنه أي كيان "يسيطر بشكل جوهري ومحدد" على ظروف العمل، مما يعني أن العمال من الباطن يمكنهم التفاوض مباشرة مع الشركات الأم.