الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق السيدة الأولى السابقة

Write: 2025-08-13 09:32:11

المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق السيدة الأولى السابقة

Photo : YONHAP News

أصدرت محكمة سيول المركزية مذكرة توقيف بحق السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، على خلفية سلسلة من الاتهامات بالفساد.
ووافقت محكمة سيول المركزية على مذكرة توقيف كيم في حوالي الساعة 12 من صباح الأربعاء، مشيرة إلى مخاوف من احتمال إتلافها للأدلة. وناقشت المحكمة طلب مذكرة التوقيف المقدم من فريق التحقيقات الخاص في جلسة استماع عُقدت من الساعة 10:10 صباحا وحتى الساعة 3 من مساء أمس الثلاثاء.
وكان فريق التحقيقات الخاص قد طلب إصدار مذكرة التوقيف يوم الخميس الماضي، مدعيا أن كيم انتهكت قانون أسواق رأس المال وقوانين أخرى. وقدّم الفريق هذا الطلب بعد استجواب كيم بشأن مزاعم ضلوعها في مخطط للتلاعب بأسعار الأسهم، والتدخل في ترشيحات الانتخابات، وتلقيها رشاوى مقابل خدمات تجارية.
وسوف تخضع كيم، التي نُقلت إلى مركز احتجاز جنوب سيول بعد حضورها جلسة الاستماع، لإجراءات دخول رسمية عقب صدور أمر اعتقالها.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يُحتجز فيها رئيس سابق وزوجته.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;