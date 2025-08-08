زعيم كوريا الشمالية يُعرب عن دعمه الكامل لروسيا في مكالمة هاتفية مع بوتين

Photo : YONHAP News

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن "دعمه الكامل" لروسيا، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء.جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، وهي أول مرة تكشف فيها وسائل الإعلام الكورية الشمالية تفاصيل حول مكالمة زعيمها الهاتفية مع قائد أجنبي.وأفاد التقرير بأن كيم أبلغ بوتين أن بيونغ يانغ ستظل وفية دائما لروح المعاهدة بين البلدين، وستدعم بشكل كامل جميع الإجراءات التي ستتخذها القيادة الروسية في المستقبل.وأضاف التقرير أن بوتين قدّر عاليا الدعم الذي قدمته كوريا الشمالية، والشجاعة والبطولة وروح التضحية التي أظهرها أفراد جيش الشعب الكوري الشمالي في تحرير منطقة كورسك في روسيا.ومن ناحية أخرى، قالت الرئاسة الروسية، كرملين، إن بوتين أطلع كيم خلال المكالمة على محادثاته المخطط لها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن كوريا الشمالية لم تذكر القمة بين بوتين وترامب المقررة يوم الجمعة في ألاسكا.