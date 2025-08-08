الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصادية

كوريا تضيف 171 ألف وظيفة في يوليو

Write: 2025-08-13 10:06:47Update: 2025-08-13 10:48:50

كوريا تضيف 171 ألف وظيفة في يوليو

Photo : YONHAP News

أضافت كوريا الجنوبية 171 ألف وظيفة في يوليو، مسجلة بذلك نموا في الوظائف يزيد عن 100 ألف وظيفة للشهر الثاني على التوالي.
وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن عدد العاملين 29 مليونا و20 ألف شخص في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 171 ألف وظيفة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتُظهر أحدث الأرقام انخفاضا في الوظائف في قطاع البناء للشهر الخامس عشر على التوالي، حيث فقد هذا القطاع 92 ألف وظيفة في يوليو. كما خسر قطاع التصنيع 78 ألف وظيفة.
وبلغ معدل التوظيف للفئة العمرية من 15 إلى 64 عاما خلال الشهر الماضي 70.2%، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بالعام السابق، بينما انخفض معدل التوظيف للفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما بنسبة 0.7% ليصل إلى 45.8%.
وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.1% على أساس سنوي ليصل إلى 2.4%.
