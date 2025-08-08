فرقة سفنتين تتبرع بـ250 ألف دولار لليونسكو بمناسبة يوم الشباب العالمي

Photo : YONHAP News

أعلنت وكالة "بليديس" الترفيهية اليوم الأربعاء أن فرقة "سفنتين" تبرعت بـ250 ألف دولار لمنظمة اليونسكو، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أمس الثلاثاء.وسيتم تخصيص هذا التبرع في تعزيز أعمال صندوق الشباب العالمي، والذي تم إنشاؤه بشكل مشترك بين فرقة "سفنتين" ومنظمة اليونسكو.وفي عام 2023، تمت دعوة أعضاء فرقة "سفنتين"، كأول فنان كيبوب"، إلى المقر الرئيسي لليونسكو في باريس، للمشاركة في الدورة الثالثة عشرة لـ"منتدى اليونسكو للشباب"، حيث ألقوا كلمة وأقاموا عرضا موسيقيا. وفي العام نفسه، تم تعيين الفرقة كأول سفير شبابي فخري لليونسكو.وبهذه المناسبة، تبرعت الفرقة بمليون دولار لإنشاء صندوق يهدف إلى تعزيز الإبداع لدى الشباب على مستوى العالم.ومن المقرر أن تبدأ فرقة "سفنتين" جولتها العالمية الجديدة بعنوان "نيو" بحفل يُقام في الاستاد الرئيسي لدورة الألعاب الآسيوية في إنتشون اليوم وغدا.