الحزب الديمقراطي الحاكم يدعو لاستعادة قنوات الاتصال بين الكوريتين

Write: 2025-08-13 11:30:51Update: 2025-08-13 12:45:24

الحزب الديمقراطي الحاكم يدعو لاستعادة قنوات الاتصال بين الكوريتين

Photo : YONHAP News

دعا الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية إلى استعادة قنوات الاتصال بين الكوريتين، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية استجابت لسياسات الحكومة الكورية الجنوبية تجاهها من خلال إزالة مكبرات الصوت الموجهة نحو الجنوب.
وصرح رئيس الحزب الحاكم "جونغ تشونغ ريه" في اجتماع للجنة العليا للحزب عقد اليوم بأن كوريا الشمالية ترد بشكل إيجابي على تحركات الجنوب، معتبرا ذلك إشارة جيدة لاستئناف الحوار بين الكوريتين.
وأعرب "جونغ" عن أمله في أن تتخلى الكوريتان عن علاقاتهما العدائية وأن تخلقا مناخا للحوار بينهما.
وقال إن المضي قدما نحو الأمام مع التغلب على الصعوبات هو السبيل الأفضل لتحقيق السلام، مؤكدا على أن السلام في شبه الجزيرة الكورية يعتبر أمرا ضروريا للتنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية.
ومن جانبه، أكد زعيم التكتل البرلماني عن الحزب الحاكم "كيم بيونغ كي" على ضرورة تسريع استعادة قنوات الاتصال بين الكوريتين لمنع وقوع صدامات عرضية بينهما.
