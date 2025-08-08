صادرات تكنولوجيا المعلومات الكورية تسجل أعلى مستوياتها على أساس شهر يوليو

Photo : YONHAP News

سجلت صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية في شهر يوليو الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق على أساس شهر يوليو، رغم الظروف غير المستقرة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الأربعاء، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 22.19 مليار دولار في يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 14.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.أما واردات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في يوليو فبلغت 12.13 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9.8%، مما أدى إلى تسجيل 8.87 مليار دولار فائضا في هذا القطاع.وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات أشباه الموصلات بلغت 14.72 مليار دولار في يوليو، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها للشهر الرابع على التوالي.وسجلت صادرات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفاعا إلى كل من الولايات المتحدة وفيتنام والاتحاد الأوربي واليابان، بينما انخفضت صادراتها إلى الصين.