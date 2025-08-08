وزير الخارجية يقوم بزيارة لحوض هيون ديه لبناء السفن برفقة القائم بأعمال السفير الأمريكي

Photo : YONHAP News

قام وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية "جوزيف يون" بزيارة اليوم الأربعاء لمواقع بناء السفن في مدينة أولسان، في إطار الاستعداد للقمة الكورية الأمريكية المقرر لها أن تعقد يوم 25 أغسطس الجاري، ولدعم نجاح مشروع التعاون الكوري الأمريكي في مجال بناء السفن والمعروف اختصارا باسم "ماسغا".وأكد الوزير الكوري "تشو" خلال هذه الزيارة الميدانية أن كوريا الجنوبية هي الشريك الأمثل لإعادة بناء صناعة السفن الأمريكية، مشددا على أهمية تعزيز آليات التعاو ن بين البلدين لتنفيذ مشروع التعاون في مجال بناء السفن بشكل جدي، والبحث عن حلول عملية ومحددة لتحقيق ذلك.وقال "تشو" إن التحالف بين سيول وواشنطن يتم توسيع آفاقه لتشمل مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة، ليتطور إلى تحالف استراتيجي شامل.وأضاف أن وزارة الخارجية، بالتعاون مع الوزارات والصناعات ذات الصلة، ستتشاور بنشاط مع الولايات المتحدة لضمان أن يؤدي التعاون في بناء السفن بين البلدين إلى نتائج مفيدة للطرفين، نظرا لأن التعاون في بناء السفن يبرز كأحد المحاور الرئيسية لتطوير التحالف.وقدم "لي سانغ كيون" الرئيس التنفيذي لشركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة شرحا عن قدرات وتقنيات بناء السفن عالية المستوى، والتي تتمتع بها الشركة، ورؤية "هيون ديه" بشأن مستقبل صناعة بناء السفن.الجدير بالذكر أن شركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة تنفذ مشروعات تعاون مختلفة مع الولايات المتحدة لدعم نجاح مشروع "ماسغا".