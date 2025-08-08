الحكومة الكورية تكشف عن خطة لإدارة شؤون الدولة للسنوات الخمس القادمة

Photo : YONHAP News

كشفت حكومة كوريا الجنوبية للجمهور عن الرؤية الوطنية وأهداف الشؤون الوطنية، التي ستشكل خارطة طريق لإدارة حكومة الرئيس "لي جيه ميونغ" خلال الخمس سنوات القادمة، إلى جانب أكثر من 120 من المهام الوطنية التفصيلية التي ستنفذها الحكومة خلال تلك الفترة.وتم الكشف عن هذه الخطة لإدارة شؤون الدولة للخمس سنوات القادمة، في مؤتمر عقدته لجنة تخطيط السياسات الوطنية التي يقودها الرئيس "لي جيه ميونغ"، اليوم الأربعاء.وتضم الخطة الرؤية الوطنية، و3 مبادئ أساسية لإدارة شؤون الدولة، و5 أهداف رئيسية لإدارة شؤون الدولة، و123 مهمة وطنية تفصيلية سيتم تنفيذها ضمن شؤون الدولة، بالإضافة إلى دعم مالي لتنفيذ الخطة، وتمرير القوانين ذات الصلة.وبموجب الخطة المعلنة، تم تحديد شعار الرؤية الوطنية التي ستكون هدفا استراتيجيا للحكومة في إدارة الدولة، ليكون "الشعب هو المالك الحقيقي للدولة، وكوريا دولة يسعد فيها جميع أفراد الشعب".وقالت لجنة تخطيط السياسات الوطنية إن المهمة الوطنية رقم 1 ضمن السياسات الهادفة إلى توحيد الشعب ستكون إجراء تعديل على الدستور لتحقيق نظام دستوري جديد يجسد الروح الدستورية للسيادة الشعبية.وأضافت أن الخطة تضم أيضا إصلاح النيابة العامة والشرطة ومكتب التفتيش، ومنع الجيش من التدخل في السياسة، وإجراء تعديل على نظام السيطرة على المؤسسات الإعلامية العامة من أجل استعادة استقلاليتها ومصداقيتها.أما في المجالات الدبلوماسية والأمنية فتهدف الخطة إلى تحويل العلاقات بين الكوريتين لتكون قائمة على المصالحة والتعاون، وتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في إطار مبدأ الدبلوماسية البراغماتية التي تركز على المصالح الوطنية، وتعزيز التنوع الدبلوماسي.وقالت اللجنة إنها ستقوم بتشكيل لجنة وطنية للاستراتيجيات المستقبلية تكون تابعة للرئيس من أجل تنفيذ الأجندة الوطنية المعلنة بشكل فعال.وسوف يتم اعتماد 123 مهمة وطنية أعلنتها لجنة تخطيط السياسات الوطنية اليوم بشكل نهائي بعد مراجعتها من قبل الحكومة ومجلس الوزراء.