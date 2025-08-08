الرئيس الكوري يزور اليابان قبيل رحلته إلى الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

سيقوم الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" بزيارة إلى اليابان يوميْ الـ23 والـ24 من أغسطس الجاري، ثم يتوجه من هناك إلى الولايات المتحدة.وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كانغ يو جونغ" في موجز صحفي اليوم الأربعاء، أن الرئيس سيعقد خلال زيارته لليابان مباحثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا"، كما سيحضر مأدبة عشاء يقيمها له رئيس الوزراء الياباني.وأشارت المتحدثة إلى أن الجانبين كانا قد اتفقا في شهر يونيو الماضي على استئناف الدبلوماسية المكوكية بينهما في أقرب وقت ممكن، وأعربت عن أملها في أن تعمق هذه الزيارة العلاقة الشخصية والثقة بين لي وإيشيبا.وأضافت المتحدثة أن القمة الكورية اليابانية ستبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وتعميق التنسيق الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى بحث القضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار الإقليمي والقضايا العالمية.ومن ناحية أخرى، أعلنت المتحدثة عن إلغاء إرسال مبعوثين خاصين إلى الولايات المتحدة واليابان بعد تأكيد جدول أعمال الرئيس، وأوضحت أن هذا القرار جاء بشكل طبيعي بعد تحديد مواعيد زيارة الرئيس إلى البلدين.