كوريا الشمالية تنفي إزالة مكبرات الصوت وترفض مبادرات السلام الكورية الجنوبية

Photo : YONHAP News

قللت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" من أهمية الإجراءات التي اتخذتها كوريا الجنوبية لتخفيف التوتر بعد تولي الرئيس "لي جيه ميونغ" منصبه، وأوضحت نية كوريا الشمالية في الحفاظ على موقفها العدائي.وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس، نفت "كيم يو جونغ" مزاعم كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية تقوم بإزالة بعض مكبرات الصوت على طول الحدود بين الكوريتين.وقالت "كيم" إن كوريا الشمالية لم تقم بإزالة أي من مكبرات الصوت في المنطقة الحدودية التي تستهدف سيول، ولا تنوي القيام بذلك. ووصفت مبادرات السلام التي تقدمت بها الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة بأنها "خداع".وجاء هذا البيان بعد أن أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية يوم السبت أن الهيئة رصدت قيام كوريا الشمالية بإزالة بعض مكبرات الصوت الخاصة بها، بعد أيام من قيام كوريا الجنوبية بتفكيك مكبرات الصوت على الخطوط الأمامية والتي كانت تستخدمها لبث الدعاية المعادية لكوريا الشمالية.كما حذرت "كيم" من أن التعديل الأخير على التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن "أولتشي فريدوم شيلد" "لا يستحق الثناء، وسيثبت أنه عديم الجدوى".وأضافت "كيم" أن كوريا الشمالية لن تجلس مع الولايات المتحدة للحوار، قائلة إن التقارير التي تثير احتمالات حدوث هذا التطور هي "تكهنات غير صحيحة".