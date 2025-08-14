أمطار غزيرة في الصباح في المنطقة الوسطى وموجة حر في الجنوب

Photo : YONHAP News

ستستمر الأمطار الغزيرة في المنطقة الوسطى حتى صباح الخميس، قبل أن تهدأ أو تتوقف في العديد من المناطق في فترة ما بعد الظهر.وقال تقرير نشرته هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الخميس إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة تصل إلى حوالي 30 ملليمترا في الساعة على أجزاء من المنطقة الوسطى في الصباح، بما في ذلك سيول والمناطق المحيطة بها.ومن المتوقع أن تتلقى منطقة العاصمة ما يصل إلى 150 ملليمترا من الأمطار، بينما من المرجح أن تشهد المناطق الداخلية من وسط وشمال مقاطعة "كانغ وان" ما يصل إلى 120 ملليمترا.ومن المتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية وجزيرة "جيجو" سماء غائمة في بعض الأوقات، مع هطول أمطار في بعض المناطق بعد الظهر.وسوف تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال النهار اليوم الخميس بين 28 و34 درجة مئوية على مستوى البلاد، وهي درجات مماثلة أو أعلى قليلا من درجات الحرارة العظمى أمس.ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في "كوانغ جو" و"ديغو" إلى 34 درجة، مع إصدار تنبيه من ارتفاع درجات الحرارة في الجزء الجنوبي من البلاد.