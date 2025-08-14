الحكومة الكورية تتعهد بتخفيف الأعباء عن المصدرين

Photo : YONHAP News

تعهد كبير المفاوضين التجاريين في كوريا الجنوبية "يو هان كو" بإتمام محادثات المتابعة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، مع إعطاء أولوية قصوى للمصلحة الوطنية، كما تعهد بالتعاون الوثيق مع الشركات الكورية لحل التحديات التي تواجهها.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع عُقد في سيول مع المصدرين المتضررين من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، حيث قال "يو" إن الاتفاق الأخير تجنب أسوأ السيناريوهات، لكنه اعترف أيضا بأن الحمائية المتزايدة لا تزال تشكل تحديات كبيرة.وأشار إلى ظهور فرص في مجالات مثل المشاركة الصناعية بين كوريا والولايات المتحدة والأسواق الجديدة في جنوب الكرة الأرضية، ووعد بتقديم الدعم الكامل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على اغتنامها.وتم خلال الاجتماع تبادل نتائج المحادثات حول الرسوم الجمركية التي اختتمت في 30 يوليو، وجمع تعليقات من شركات في قطاعات تشمل قطع غيار السيارات والصلب والألمنيوم ومستحضرات التجميل.وأشار ممثلو الصناعة إلى عدم اليقين بشأن معدلات الرسوم الجمركية النهائية وقواعد المنشأ وأعباء التكلفة ونقص المعلومات عن الأسواق البديلة باعتبارها من الشواغل الرئيسية.كما زار "يو" مركز "استشارات الرسوم الجمركية الطارئة" التابع لوكالة "كوترا"، والذي عالج أكثر من 6400 استشارة منذ إطلاقه في فبراير، مع تزايد نسبة الاستفسارات المتعمقة حول مقارنات الرسوم الجمركية ومعايير المنشأ.