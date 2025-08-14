الرئيس يقدم ترشيحات جديدة لوزارتيْ التعليم والمساواة بين الجنسين

Photo : YONHAP News

قدّم الرئيس "لي جيه ميونغ" ترشيحات لمنصبي وزير التعليم ووزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة، بعد الجدل الذي أثير حول المرشحيْن السابقين.وأعلن كبير المساعدين الرئاسيين "كانغ هون سيك" أن الرئيس رشح "تشيه كيو جين" مدير إدارة التعليم في مدينة "سيجونغ"، لمنصب وزير التعليم، كما رشح المحامية "وان مين كيونغ" لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة.ووصف "كانغ" "تشيه" بأنه معلمٌ مخضرم يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عاما في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وقال إنه يتمتع بفهم عميق للتوازن الإقليمي.وفيما يتعلق بـ"وان"، الرئيسة السابقة للجنة حقوق المرأة في منظمة "محامون من أجل مجتمع ديمقراطي"، أشاد "كانغ" بعملها نيابة عن النساء والمهمشين، وقال إنها من المتوقع أن تعزز المساواة بين الجنسين من خلال التكامل والإدماج.وقال "كانغ" أيضا إن عملية الفحص قد تم تعزيزها منذ الانسحابات السابقة، مع مزيد من التدقيق في الأوراق الأكاديمية والكتابات المنشورة.وقد تم استبعاد المرشحة السابقة لتولي وزارة التعليم "لي جين سوك" بسبب مزاعم بالسرقة الأدبية، بينما انسحبت المرشحة السابقة لوزارة المساواة بين الجنسين "كانغ سون او" وسط اتهامات بالتنمر في مكان العمل.