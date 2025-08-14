الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

الرئيس الكوري وولي العهد السعودي يتفقان على تعزيز التعاون

Write: 2025-08-14 09:55:50

الرئيس الكوري وولي العهد السعودي يتفقان على تعزيز التعاون

Photo : YONHAP News

اتفق الرئيس "لي جيه ميونغ" وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" على تعزيز التعاون بين البلدين.
وقالت المتحدثة الرئاسية "كانغ يو يونغ" في بيان أصدرته أمس الأربعاء إن الرئيس "لي" أشار في أول مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي منذ توليه منصبه، إلى التعاون الوثيق بين البلدين كشريكين استراتيجيين يركزان على المستقبل.
وأضافت أن الجانبين أشادا بتوسيع التعاون الثنائي ليتجاوز القطاعات التقليدية للطاقة والبناء، وليشمل التصنيع والدفاع والتكنولوجيا المتطورة وغيرها من المجالات.
وقالت "كانغ" إن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون القائم على الثقة طويلة الأمد بين البلدين.
وأعرب الرئيس الكوري عن اهتمامه بالعمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية لتعزيز وتطوير الصناعات الاستراتيجية المستقبلية، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية هي إحدى الدول الشريكة الرئيسية في تحقيق رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية للتنويع الاقتصادي.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;