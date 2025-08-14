الولايات المتحدة تعرب عن تطلعها للعمل مع الرئيس الكوري لتعزيز التحالف

Photo : YONHAP News

قال وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" إن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" وإدارته لتعزيز التحالف الثنائي "الصلب".وأدلى "روبيو" بهذه التصريحات في بيان صحفي أمس الأربعاء، قبل يومين من الذكرى الثمانين على عيد الاستقلال الكوري من الحكم الاستعماري الياباني، حيث قدم تهانيه إلى الشعب الكوري نيابة عن الحكومة الأمريكية.وقال الوزير الأمريكي إن البلدين بصفتهما حليفين سيواصلان العمل معا لتعزيز الازدهار ومواجهة التحديات الأمنية العالمية الأكثر إلحاحا.وأضاف "روبيو" أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أقامتا على مدى أكثر من 70 عاما تحالفا قائما على القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.وأضاف أن الولايات المتحدة فخورة بوقوفها إلى جانب كوريا الجنوبية، التي ازدهرت كديمقراطية مرنة وشريك اقتصادي مهم.