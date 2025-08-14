كوريا الجنوبية تؤكد على أهمية تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أكدت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية على أنها ستواصل بشكل ثابت اتخاذ إجراءات التطبيع والاستقرار لكي تتحول العلاقات بين الكوريتين إلى علاقات مفيدة للطرفين، وذلك على الرغم من البيان الذي أصدرته كيم يو جونغ، نائبة رئيس حزب العمال الكوري الشمالي، والذي وصفت فيه إجراءات حكومة الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" لتخفيض التوتر بأنها خدعة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول في الوزارة اليوم، حيث قال إنه ينبغي اتخاذ نهج حكيم وطويل الأمد من أجل تغيير علاقة "القوة مقابل القوة" التي سادت بين الكوريتين على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.وأضاف أن الأمر يتطلب موقفا صادقا وإجراءات مستمرة من كلا الجانبين لتخفيض التوتر وإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأعرب عن اعتقاده بأن توقيت البيان الذي أصدرته "كيم يو جونغ" قد تم أخذه في الاعتبار في ضوء خطاب الرئيس "لي جيه ميونغ" بمناسبة عيد الاستقلال غدا الجمعة، وبدء المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "أولتشي فريدوم شيلد" يوم الاثنين القادم، والقمة الكورية الجنوبية الأمريكية يوم 25 أغسطس.