كوريا الجنوبية تؤكد على أهمية تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية

Write: 2025-08-14 15:19:59Update: 2025-08-14 16:12:25

Photo : YONHAP News

أكدت  وزارة  التوحيد  الكورية الجنوبية  على  أنها  ستواصل  بشكل  ثابت  اتخاذ  إجراءات  التطبيع والاستقرار  لكي  تتحول  العلاقات  بين  الكوريتين  إلى  علاقات  مفيدة  للطرفين،  وذلك  على  الرغم  من  البيان الذي  أصدرته  كيم  يو  جونغ،  نائبة  رئيس  حزب  العمال الكوري  الشمالي،  والذي  وصفت  فيه  إجراءات  حكومة  الرئيس  الكوري الجنوبي  "لي  جيه  ميونغ"  لتخفيض التوتر  بأنها  خدعة. 
جاء  ذلك  في  تصريحات أدلى  بها  مسؤول  في  الوزارة اليوم،  حيث  قال  إنه  ينبغي  اتخاذ  نهج  حكيم  وطويل  الأمد  من  أجل  تغيير  علاقة  "القوة مقابل  القوة"  التي  سادت  بين  الكوريتين  على  مدى  الأعوام الثلاثة  الماضية. 
وأضاف  أن  الأمر  يتطلب  موقفا  صادقا  وإجراءات  مستمرة من  كلا  الجانبين لتخفيض  التوتر  وإرساء السلام  في  شبه  الجزيرة  الكورية.
وأعرب  عن  اعتقاده  بأن  توقيت  البيان الذي  أصدرته  "كيم يو  جونغ"  قد  تم  أخذه  في  الاعتبار في  ضوء  خطاب  الرئيس  "لي جيه  ميونغ"  بمناسبة عيد  الاستقلال  غدا  الجمعة،  وبدء  المناورات  العسكرية المشتركة  بين  كوريا  الجنوبية  والولايات المتحدة  "أولتشي  فريدوم شيلد"  يوم  الاثنين القادم،  والقمة  الكورية الجنوبية  الأمريكية  يوم  25  أغسطس.
