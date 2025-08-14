الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

المكتب الرئاسي الكوري يقيم حفلا شعبيا لتنصيب الرئيس لي جيه ميونغ

Write: 2025-08-14 15:20:21Update: 2025-08-14 15:33:17

المكتب الرئاسي الكوري يقيم حفلا شعبيا لتنصيب الرئيس لي جيه ميونغ

Photo : YONHAP News

أعلن  المكتب  الرئاسي في  كوريا  الجنوبية أنه  سيقيم  حفلا  شعبيا  لتنصيب الرئيس  "لي  جيه  ميونغ"،  بمناسبة عيد  الاستقلال  الثمانين، غدا  الجمعة.
وأوضح  المكتب  الرئاسي أن  الحفل  سيُقام في  ساحة  "كوانغ هوا  مون"  في  سيول،  من  الساعة  الثامنة وحتى  العاشرة  إلا  الثلث  مساء،  بعنوان  "الضوء الذي  وجدناه  معا  يضيء  جمهورية كوريا". 
وسوف  تكون  قناة  كي  بي  إس  هي  الجهة  الرئيسية لبث  هذا  الحفل  الذي  يُتوقع أن  يحضره  حوالي  10  آلاف  شخص،  من  بينهم  80  ممثلا  عن  الشعب،  وضيوف  شرف  مدعوين، وشخصيات  وطنية  بارزة، وممثلون  عن  مختلف  القطاعات،  بالإضافة إلى  مواطنين  عاديين. 
وقالت  المتحدثة  باسم  المكتب  الرئاسي "كانغ  يو  جونغ" إن  الحفل  سيكون  مناسبة  للاحتفال مع  الشعب  الذي  هو  بطل  الديمقراطية  الكورية وصاحب  السيادة،  بذكرى  ولادة  حكومة  السيادة  الشعبية التي  تغلبت  على  الأحكام  العرفية غير  القانونية  وعلى  التمرد،  وهي  أيضا  مناسبة ليقوم  الشعب  بنفسه  بتنصيب  خادمه  المخلص. 
وأضافت  أنه  سيتم  إنشاء  مسرح  دائري  في  وسط  ساحة  "كوانغ  هوا  مون"  التي  ظلت  دائما  شاهدة  على  التواصل  والوئام والتغيير  في  اللحظات التاريخية  لجمهورية  كوريا.
وسوف  يبدأ  الحفل  بصعود  80  ممثلا  عن  الشعب  إلى  المسرح.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;