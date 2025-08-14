المكتب الرئاسي الكوري يقيم حفلا شعبيا لتنصيب الرئيس لي جيه ميونغ

Photo : YONHAP News

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أنه سيقيم حفلا شعبيا لتنصيب الرئيس "لي جيه ميونغ"، بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين، غدا الجمعة.وأوضح المكتب الرئاسي أن الحفل سيُقام في ساحة "كوانغ هوا مون" في سيول، من الساعة الثامنة وحتى العاشرة إلا الثلث مساء، بعنوان "الضوء الذي وجدناه معا يضيء جمهورية كوريا".وسوف تكون قناة كي بي إس هي الجهة الرئيسية لبث هذا الحفل الذي يُتوقع أن يحضره حوالي 10 آلاف شخص، من بينهم 80 ممثلا عن الشعب، وضيوف شرف مدعوين، وشخصيات وطنية بارزة، وممثلون عن مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مواطنين عاديين.وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كانغ يو جونغ" إن الحفل سيكون مناسبة للاحتفال مع الشعب الذي هو بطل الديمقراطية الكورية وصاحب السيادة، بذكرى ولادة حكومة السيادة الشعبية التي تغلبت على الأحكام العرفية غير القانونية وعلى التمرد، وهي أيضا مناسبة ليقوم الشعب بنفسه بتنصيب خادمه المخلص.وأضافت أنه سيتم إنشاء مسرح دائري في وسط ساحة "كوانغ هوا مون" التي ظلت دائما شاهدة على التواصل والوئام والتغيير في اللحظات التاريخية لجمهورية كوريا.وسوف يبدأ الحفل بصعود 80 ممثلا عن الشعب إلى المسرح.