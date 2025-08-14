الرئيس الكوري يقيم حفل عشاء تكريما لأعضاء السلك الدبلوماسي لدى كوريا

Photo : YONHAP News

قال المكتب الرئاسي الكوري إن الرئيس "لي جيه ميونغ" سيقيم حفل عشاء تكريما لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى كوريا، وذلك قبل حفل تنصيبه باعتباره الرئيس الحادي والعشرين للبلاد غدا الجمعة.وصرحت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كانغ يو جونغ" اليوم بأن الرئيس سيقيم حفل عشاء في قصر الضيافة في البيت الأزرق، "تشونغ وا ديه"، مساء الغد، حيث تمت دعوة جميع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى كوريا، بمن في ذلك سفراء 117 بعثة دبلوماسية و30 ممثلا عن منظمات دولية.وأضافت أن حوالي 170 شخصا سيحضرون حفل العشاء، من بينهم رؤساء أول وفود مبعوثة من قبل الرئيس لي، وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد في البرلمان، ووزراء الجهات المعنية، ورؤساء المنظمات الاقتصادية.ومن المتوقع أن يطلب الرئيس من أعضاء السلك الدبلوماسي، في كلمة سيلقيها أمام حفل العشاء، أن يكونوا جسورا للتواصل مع بلدانهم، وأن يشرح لهم قيم الدبلوماسية النفعية التي تركز على المصالح الوطنية بقيادة حكومة السيادة الشعبية.كما سيشرح الرئيس جدول أعمال الدبلوماسية متعددة الأطراف خلال النصف الثاني من هذا العام، وسيطلب دعم وتعاون جميع البعثات الدبلوماسية لإنجاح قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ التي ستُعقد في مدينة كيونغ جو لأول مرة منذ 20 عاما.