سيول تطلب دعم الرئيس الأمريكي بشأن الحوار مع بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

أعرب وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو هيون" عن أمله في أن تحدث انفراجة في الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بفضل قيادة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير "جو" مع وسائل الإعلام المحلية اليوم في مقر وزارة الخارجية في سيول، حيث أوضح أنه أعرب خلال لقائه بنظيره الأمريكي خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، عن أمله في خلق انفراجة جديدة في الوضع الحالي تحت قيادة الرئيس ترامب.وأضاف الوزير جو أن موقف الولايات المتحدة لا يزال ثابتا بشأن عدم السماح لكوريا الشمالية بامتلاك أسلحة نووية.وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن يتم إجراء اتصالات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ التي ستعقد في مدينة كيونغ جو في كوريا الجنوبية في نهاية شهر أكتوبر القادم، قال الوزير جو إنه لا يستطيع تقديم رد قاطع في هذا الشأن.