كوريا تصدّر 20 مدفع هاوتزر كي 9 إلى فيتنام

Photo : YONHAP News

أبرمت كوريا الجنوبية صفقة مع فيتنام لتصدير 20 قطعة من مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، من طراز "كي 9".ووفقا لمصادر في الصناعات الدفاعية الكورية، تم التوقيع على العقد في أواخر الشهر الماضي لتوريد 20 قطعة مدفعية كي 9، التي تنتجها شركة "هان هوا ايروسبيس"، إلى فيتنام، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، على شكل صفقة حكومية.وبهذا أصبحت فيتنام الدولة الحادية عشرة عالميا التي تستخدم المدافع الكورية كي9.وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها المدفعية كي 9، التي تستحوذ على ما يقرب من نصف سوق المدفعية ذاتية الدفع عالميا، إلى منطقة جنوب شرق آسيا.وتُستخدم هذه المدافع حاليا في دول مثل مصر وتركيا وبولندا وفنلندا وإستونيا والنرويج والهند وأستراليا ورومانيا.كما تعتبر هذه الصفقة هي أول حالة تصدير لأسلحة كورية الصنع إلى فيتنام.وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت في الماضي سفن دورية متقاعدة إلى فيتنام كمنحة مجانية، لكنها لم تبعها أي أسلحة من قبل.وتكتسب صفقة تصدير المدفعية كي 9 إلى فيتنام أهمية خاصة، حيث تعتبر أول عملية تصدير للصناعات الدفاعية الكورية إلى دولة شيوعية على الإطلاق.