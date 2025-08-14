المحكمة العليا الكورية ترفض دعوى بأن أغنية بيبي شارك مسروقة

Photo : YONHAP News

حكمت المحكمة العليا الكورية بشكل نهائي لصالح شركة "بينك فونغ" الكورية في دعوى قضائية رفعها ملحّن أمريكي تتعلق بحقوق الطبع والنشر، اتهم فيها الشركة الكورية بسرقة أغنيته الأصلية بنفس العنوان.وأيدت المحكمة العليا الكورية اليوم الحكم الذي الصادر عن المحكمة الابتدائية الذي يقضي برفض دعوى الملحن الأمريكي "جوني أونلي" ضد الشركة الكورية للمطالبة بتعويض عن الأضرار.وكانت الشركة الكورية قد أنتجت تلك الأغنية في عام 2015، وحظيت بشهرة واسعة بفضل لحنها الجذاب ورقصتها المصاحبة لها التي انتشرت بشكل كبير على الإنترنت.وقد رفع "جوني أونلي" دعوى قضائية في شهر مارس من عام 2019 أمام محكمة كورية، مدعيا أن أغنية "بيبي شارك" عبارة عن تقليد لأغنيته الخاصة بنفس العنوان والتي أصدرها في عام 2011.