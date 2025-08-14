الرئيس الكوري يؤكد التزام الحكومة بتوثيق تاريخ النضال من أجل الاستقلال

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" على التزام حكومته بتوثيق تاريخ النضال من أجل الاستقلال والحفاظ عليه في ذاكرة الشعب.جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم في احتفال أقيم في مركز سيجونغ الثقافي في سيول بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين، حيث قال أيضا إن عملية حماية تاريخ النضال الذي نفخر به ضد الاستعمار الياباني وتكريم أبطال الاستقلال ستكون بمثابة حماية لمستقبل الوطن، مؤكدا على أهمية أن تقوم الحكومة بتوثيق تاريخ النضال بدقة وأن تذكّر به المواطنين.وأشار الرئيس إلى أن الحكومة ستقدم احتراما خاصا لأبطال الاستقلال الأحياء، كما ستعمل على توسيع نطاق التعويضات لأسر أبطال الاستقلال المتوفين.وفيما يخص العلاقات مع اليابان، شدد الرئيس الكوري على ضرورة مواجهة الماضي بصدق، مع البحث عن سبل تعاون مستقبلية مبنية على المصالح المشتركة.وأضاف أن اليابان تعد جارة وشريكة اقتصادية مهمة لكوريا الجنوبية، مشددا على ضرورة التعاون بين البلدين على أساس الثقة المتبادلة من أجل المستقبل.وقال الرئيس إن اليابان مطالبة ببذل جهود لمعالجة آثار التاريخ المؤلمة.وفيما يتعلق بالعلاقات مع كوريا الشمالية، أكد الرئيس الكوري الجنوبي أن استعادة الثقة الآن هي الأهم، معربا عن استعداد حكومته لاستئناف الحوار مع بيونغ يانغ.وأكد أنه سيتم باستمرار تنفيذ سياسات التهدئة العملية، مثل وقف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت ووقف إرسال المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية، كما توقع أن تتم، استباقيا وتدريجيا، استعادة اتفاق التاسع عشر من سبتمبر العسكري الموقع بين الكوريتين.وشدد على أن الكوريتين ليستا عدوتيْن، وأن الحكومة الكورية الجنوبية لن تسعى لأي نوع من التوحيد القسري، مع احترام النظام الحالي في كوريا الشمالية.وأكد الرئيس "لي" أن السلام في شبه الجزيرة الكورية يمكن تحقيقه من خلال إخلائها من الأسلحة النووية، وأن كوريا الجنوبية ستبحث عن حلول لتسريع نزع السلاح النووي بالتعاون مع المجتمع الدولي.