وزير التجارة الكوري يطلب من مجلس النواب الأمريكي دعم تعزيز التبادلات التجارية

Photo : YONHAP News

التقى وزير التجارة الكوري "يوه هان كو" أمس الخميس في سيول مع النائبيْن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي "بيس بان داين" من ولاية تكساس، و"ريتشارد مكوميك" من ولاية جورجيا، حيث تبادل معهما الآراء حول سبل تعزيز التعاون بين سيول وواشنطن.وتعتبر ولايتا تكساس وجورجيا من أبرز المناطق في الولايات المتحدة التي تستثمر فيها الشركات الكورية بنشاط في مجالات متعددة، تشمل أشباه الموصلات والطاقة والسيارات والبطاريات الثانوية والطاقة الشمسية.وقال الوزير الكوري "يوه" إنه لا يزال هناك العديد من القضايا التي تتوجب مناقشتها والتنسيق بشأنها مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الكونغرس الأمريكي والحكومات الإقليمية، من أجل تعزيز التعاون الفعلي في مجالات الصناعة والطاقة، وذلك على الرغم من أن المفاوضات الخاصة بالتعريفات الجمركية بين كوريا والولايات المتحدة قد اكتملت.وطالب الوزيرُ الكوري الجانبَ الأمريكي بإيلاء الاهتمام وتقديم الدعم لضمان خلق بيئة مستقرة للتبادلات التجارية واستثمارات الشركات الكورية.