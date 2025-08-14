الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

السياسية

63 % معدلات تأييد الرئيس لي في استطلاع للرأي أجرته كي بي إس

Write: 2025-08-15 12:53:42Update: 2025-08-15 12:56:29

Photo : KBS News

وفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "كوريا ريسيرش" بناء على طلب من هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" على 1005 من المواطنين الكوريين البالغين، خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الرابع عشر من أغسطس الجاري، بلغت معدلات تأييد الرئيس "لي" 63%، فيما بلغت معدلات المعارضة 27%.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 56% من المشاركين يرون أن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة قد تمت بنجاح، في حين يعتبر 37% منهم أنها مفاوضات غير ناجحة.
كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 48% من المشاركين وصفوا قرار الرئيس "لي" بإصدار عفو عن وزير العدل السابق "تشو كوك" بأنه قرار مناسب، بينما اعتبره 47% منهم قرارا غير مناسب.
وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 48%، بينما بلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي 19%.
ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.
