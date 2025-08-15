رئيس الوزراء الياباني يرسل هدية لضريح ياسوكوني

Photo : YONHAP News

أرسل رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" هدية إلى ضريح ياسوكوني في طوكيو اليوم الجمعة، وهو الضريح الذي يضم رفات عدد من كبار مجرمي الحرب العالمية من الفئة الأولى.وقال تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن "إيشيبا" أرسل هدية إلى ضريح ياسوكوني في إطار الطقوس الخريفية، وتبين أن "إيشيبا" لن يقوم بزيارة للضريح خلال فترة الاحتفالات الخريفية.ويعد ضريح ياسوكوني في طوكيو واحدا من أبرز المواقع التاريخية في اليابان، حيث يكرم أرواح حوالي مليونين و466 ألف شخص فقدوا حياتهم في الحروب التي شهدتها اليابان منذ فترة إصلاح "ميجي" وما بعدها، من بينهم حوالي 90% من ذوي الصلة بالحرب العالمية الثانية، بمن فيهم رئيس الوزراء الياباني الأسبق "هيديكي توجو" و13 آخرين من مجرمي الحرب العالمية الثانية، من الفئة الأولى.