المرشح الأبرز لمنصب رئيس الوزراء الياباني القادم يزور ضريح ياسوكوني

Photo : YONHAP News

قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام اليابانية، بما فيها هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كي"، إن وزير الزراعة والغابات ومصائد الأسماك "شينجيرو كويزومي" قد قام بزيارة اليوم الجمعة لضريح ياسوكوني.ويعد "كويزومي"، وهو ابن رئيس الوزراء الياباني الأسبق "جونيتشيرو كويزومي"، المرشح الأبرز لمنصب رئيس الوزراء القادم في اليابان، وقد سبق له زيارة ذلك الضريح في العام الماضي رغم أنه لم يكن يشغل منصبا حكوميا آنذاك، كما قام بزيارات مماثلة في عامي 2020 و2021 عندما كان يشغل منصب وزير البيئة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها عضو في مجلس الوزراء الياباني الحالي بزيارة ضريح ياسوكوني منذ انطلاق حكومة "شيغيرو إيشيبا" في شهر أكتوبر من العام الماضي.كما سجلت هذه الزيارة استمرار سلسلة زيارات وزراء الحكومة اليابانية للضريح في يوم هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية لست سنوات متتالية، بدءا من عام 2020.