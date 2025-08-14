كيم جونغ أون يؤكد على تعزيز العلاقات مع روسيا

Photo : YONHAP News

شدد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على أهمية تعزيز العلاقات الوثيقة مع روسيا.جاء ذلك في كلمة ألقاها "كيم" اليوم الجمعة في احتفال بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين، الذي تسميه كوريا الشمالية بـ"يوم تحرير الوطن"، حيث أشار إلى أن العلاقات الودية بين كوريا الشمالية وروسيا تتطور لتصبح "تحالفا لم يسبق له مثيل في التاريخ".وأكد أن هذا التحالف يتعزز من خلال النضال المشترك لوقف عودة النازية الجديدة وحماية السيادة الوطنية والأمن وتحقيق العدالة الدولية.وشدد "كيم" على أن كوريا الشمالية وروسيا وقفتا دائما في جانب الحق خلال التاريخ، وأنهما تمثلان اليوم أيضا تطلعات البشرية في معارضة الهيمنة، وفي المطالبة بالعدالة والمساواة من خلال نضال ثابت وحازم.وأشار "كيم" إلى أن التصرفات المفرطة للإمبرياليين الذين ينتهكون حقوق ومصالح الدول ذات السيادة على الساحة الدولية، أصبحت أكثر خطورة من أي وقت مضى، في إشارة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة والدول الغربية.ومع ذلك، لم يوجه "كيم" انتقادا مباشرا للولايات المتحدة، ولم يذكر كوريا الجنوبية في خطابه.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها "كيم جونغ أون" خطابا علنيا بمناسبة عيد الاستقلال.