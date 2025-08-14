الرئاسة الكورية تقيم حفلَ تنصيبٍ شعبياً للرئيس لي جيه ميونغ في ساحة كوانغ هوا مون

Photo : KBS News

سيقيم المكتبُ الرئاسي الكوري حفل تنصيب شعبياً للرئيس "لي جيه ميونغ" مساء اليوم الجمعة، في ساحة "كوانغ هوا مون" في وسط سيول.وقال الرئيس إنه فضّل إقامة "حفل تعيين" بدلاً من حفل تنصيب تقليدي، موضحا أن اختياره جاء "بيد الشعب صاحب السيادة"، ومؤكدا على أنه سيعمل كـ"خادم أمين للشعب".وسوف يبدأ الحفل بعرض ترحيبي لفرقة الرقص الوطنية عند الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساءً، ثم تتبعه فقرات فنية تشمل عروض "بونغ مول" وأغنيات شعبية. وفي الجزء الثاني من الحفل، سيشارك الرئيس إلى جانب 80 ممثلا عن مختلف فئات المجتمع في الصعود على المنصة لتسليمه "وثيقة تعيين" رمزية.ويضم ممثلو الشعب أربع شخصيات بارزة، من بينهم الطبيب "لي كوك جونغ"، مدير مستشفى ديجون الذي عالج القبطان "سوك هيه غيون"، الذي أصيب خلال عملية لقوات "تشونغ هيه" في عام 2011، و"موك جانغ كون" ابن المناضل "موك يون أو" الذي يعد زعيم حركة الاستقلال الكورية، و"هو كا يونغ" المخرجة السينمائية الفائزة بجائزة في فئة الطلاب بمهرجان كان السينمائي الدولي، و"لي يون سو" رئيسة شركة "إن سي" الكورية للذكاء الاصطناعي.وسوف يؤكد الرئيس لي في كلمة مقتضبة التزامه ببناء "كوريا حقيقية يكون الشعب فيها هو مالكها". وسوف يحضر الحفل حوالي عشرة آلاف شخص، بينهم 3500 مواطن من مختلف أنحاء البلاد وشخصيات وطنية بارزة، إضافة إلى عائلة الرئيسين السابقين "مون جيه إين" و"روه مو هيون".وقبيل الحفل، سيستضيف الرئيس مأدبة عشاء في البيت الأزرق لعدد من الضيوف والدبلوماسيين الأجانب.وفي المقابل، أعلنت أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، وحزب الإصلاح الجديد، وكذلك الرئيسان السابقان "لي ميونغ باك" و"بارك كون هيه"، عدم حضورهم لتلك المراسم.