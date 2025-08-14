الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الزعيم الكوري الشمالي يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي

Write: 2025-08-15 13:33:00Update: 2025-08-15 16:03:44

Photo : YONHAP News

نقل تقرير نشرته وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم البرلمان الروسي قوله إن رئيس مجلس الدوما الروسي "فياتشيسلاف فولودين" التقى بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أمس الخميس خلال زيارته الرسمية لبيونغ يانغ.
وفي أثناء اللقاء، نقل "فولودين" تحيات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى "كيم جونغ أون"، حيث قدم "بوتين" الشكر لـ"كيم جونغ أون" على دعم كوريا الشمالية للحملة العسكرية الروسية في منطقة كورسك ضد أوكرانيا.
وقد وصل وفد برلماني روسي برئاسة "فولودين" إلى بيونغ يانغ أمس الخميس تلبية لدعوة تلقاها من مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، من أجل المشاركة في مراسم الاحتفال بالذكرى الثمانين ليوم الاستقلال.
ومن جانبه، قال "فولودين" إن الجيش السوفيتي قد ساهم مع الوطنيين الكوريين الشماليين في القضاء على حكم الاستعمارالياباني، وأن الأخوّة العسكرية بين البلدين تجلت أيضا من خلال دعم الجيش الكوري الشمالي لتحرير كورسك، مؤكدا أن الشعب الروسي سيتذكر دائما شجاعة الجنود الكوريين الشماليين وتفانيهم.
