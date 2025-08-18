السياح التايوانيون يفضلون شوربة لحم الخنزير والأرز في بوسان

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع للرأي أن السائحين التايوانيين، الذين يشكلون النسبة الأكبر من السياح الأجانب في مدينة بوسان الساحلية في كور يا الجنوبية، يفضلون طبق "دويجي غوك باب"، أي شوربة لحم الخنزير والأرز، باعتباره الطبق الكوري الألذ بالنسبة لهم.وأصدرت منظمة بوسان للسياحة نتائج استطلاع للرأي شمل ما يقرب من 15 ألفا و800 سائح تايواني، سُئلوا عن أطباق بوسان المفضلة لديهم.وفي الاستطلاع متعدد الإجابات، اختار 67% من المشاركين شوربة لحم الخنزير والأرز، بينما اختار 37% كعك السمك، وهو طبق كوري تقليدي مصنوع من معجون السمك المطحون، ثم فطائر "هوتوك" الحلوة المحشوة بالبذور في المرتبة الثالثة، بنسبة 22.4%، بينما جاء ثعبان البحر المشوي في المرتبة الرابعة بنسبة 19.4%.وخلال الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام، زار حوالي 249 ألف سائح تايواني مدينة بوسان الكورية، مما يجعلهم أكبر مجموعة من الزوار الدوليين لتلك المدينة.