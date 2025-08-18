إعادة افتتاح مسارات المشي في المنطقة منزوعة السلاح في سبتمبر

Photo : YONHAP News

أعلنت مدينة باجو الحدودية في مقاطعة كيونغ كي الكورية الجنوبية أنها ستعيد افتتاح مسارات المشي ذات الطابع السلمي على طول المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، ابتداء من يوم 4 سبتمبر.وكانت المدينة قد افتتحت تلك المسارات يوم 18 أبريل الماضي، لكنها علّقت البرنامج مؤقتا خلال شهري يوليو وأغسطس للوقاية من مخاطر السلامة في ظل حرارة الصيف الشديدة والأمطار الغزيرة.وتُعدّ مسارات المشي في المنطقة منزوعة السلاح جزءا من الجهود المبذولة لتحويل تلك المنطقة شديدة التحصين إلى منطقة للسلام، وهي مقسمة إلى ثلاثة مسارات مغلقة عادة أمام الجمهور.وتشمل المسارات الثلاثة أماكن ذات أهمية بالغة للعلاقات بين الكوريتين، مثل جناح "إيم جين غاك"، وحديقة "دورا سان" للسلام.ويُقام البرنامج أربعة أيام في الأسبوع، بواقع جلستين يوميا، وفي عطلات نهاية الأسبوع جلسة واحدة يوميا، مع السماح بمشاركة 20 شخصا فقط في كل جلسة.