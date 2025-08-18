رئيس الوزراء الياباني يُعرب عن الندم لضحايا الحرب العالمية الثانية

Photo : YONHAP News

أعرب رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" عن "ندمه" لضحايا الحرب، وذلك في خطاب تذكاري ألقاه بمناسبة الذكرى الثمانين على نهاية الحرب العالمية الثانية.وفي كلمته التي ألقاها في مراسم النصب التذكاري الوطني لضحايا الحرب في طوكيو، قال إيشيبا إنه يجب على اليابان ألا تُكرر مأساة الحرب أبدا.وأضاف أنه يجب على أبناء الشعب الياباني أن يحفروا "الندم والدروس المستفادة" من تلك الحرب في أعماق قلوبهم.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 13 عاما التي يستخدم فيها رئيس وزراء ياباني كلمة "ندم" في خطاب تذكاري لضحايا الحرب في 15 أغسطس.ومع ذلك، لم يتضمن الخطاب مصطلحات مثل "الغزو" أو "العدوان"، والتي استخدمها رؤساء وزراء سابقون إلى جانب مصطلح "الندم".