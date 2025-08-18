قتيل وجريحان إثر اندلاع حريق في ناقلة نفط وسفينة شحن في يوسو

Photo : YONHAP News

لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران إثر اندلاع حريق في ناقلة نفط وسفينة شحن راسيتين بجوار بعضهما البعض في ميناء يوسو بمقاطعة جنوب جولا.واندلع الحريق في ناقلة النفط، التي تبلغ حمولتها ألفين و600 طن، وسفينة التوصيل، التي تبلغ حمولتها 24 طنا، في حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم السبت، قبل أن يتم إخماده بعد حوالي سبع ساعات.وقالت السلطات المسؤولة إن إخماد الحريق استغرق وقتا أطول نظرا لأن الناقلة كانت تحتوي على حوالي ألفين و500 طن من المواد الكيميائية السامة، و100 طن من زيت الوقود.وقد توفي قبطان سفينة الشحن، وهو في الخمسينيات من عمره، بعد أن عُثر عليه فاقدا للوعي بسبب الحريق.وأصيب أحد أفراد الطاقم، في الثلاثينيات من عمره، بحروق بالغة، بينما أصيب آخر، في العشرينيات من عمره، بحروق في كاحله.وأعلن مركز حرس السواحل الكوري في يوسو أنه بدأ تحقيقات لتحديد السبب الدقيق للحريق، بالإضافة إلى الأضرار التي اسبب فيها.