إدارة ترامب تُوسّع نطاق تطبيق الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم

Photo : YONHAP News

أعلنت الحكومة الأمريكية أنها سوف توسّع نطاق تطبيق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم لتشمل مئات المنتجات المشتقة.وفي إشعار صادر عن السجل الفيدرالي يوم الجمعة الماضي، أفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن مكتب الصناعة والأمن أضاف 407 رموز منتجات إلى جدول التعريفات الجمركية المنسق للولايات المتحدة، ستخضع لرسوم على محتوياتها من الصلب والألومنيوم.وأوضحت الوزارة أن معدلات التعريفات الجمركية الحالية المفروضة على كل دولة ستُطبق على المكونات التي لا تشمل الصلب والألومنيوم.ومن المتوقع أن يتم تطبيق التعريفات الجمركية على السلع المُدرجة حديثا ابتداء من اليوم الاثنين.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد فرضت رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم منذ 4 يونيو.