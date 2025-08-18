تجاوز إجمالي مبيعات تذاكر فيلم ابنتي زومبي 4 ملايين تذكرة

Photo : YONHAP News

تجاوز إجمالي مبيعات تذاكر الفيلم الكوميدي الكوري بعنوان "ابنتي زومبي"، وبطولة "تشو جونغ سوك"، أربعة ملايين تذكرة، وهو أكبر رقم لفيلم عُرض هذا العام في كوريا.ووفقا لنظام معلومات شباك التذاكر التابع لمجلس السينما الكوري، حقق فيلم "ابنتي زومبي" مبيعات تذاكر إجمالية تجاوزت أربعة ملايين تذكرة بقليل حتى الساعة 5:25 من مساء يوم الجمعة بعد بدء عرضه في 30 يوليو، حيث حطم الفيلم حاجز الأربعة ملايين تذكرة في أقصر وقت هذا العام.كما احتل الفيلم المركز الأول في أمريكا الشمالية من حيث مبيعات التذاكر لفيلم كوري جنوبي هذا العام، بينما احتل المركز الثاني في إجمالي مبيعات شباك التذاكر في فيتنام والثالث في إندونيسيا منذ بدء عرضه في تلك المناطق يوم 8 أغسطس.يذكر أن فيلم "ابنتي زومبي" مقتبس من قصة ويب تون شهيرة من تأليف "لي يون تشانغ"، ويحكي قصة أب يحاول حماية ابنته بعد أن تحولت إلى زومبي من خلال "تدريبها" على قمع غرائزها العنيفة.