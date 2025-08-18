الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

وزيرا خارجية كوريا والهند يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

Write: 2025-08-18 08:46:41

Photo : YONHAP News

التقى وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" بنظيره الهندي "سوبرا مانيام جايشان كار"، أول من أمس السبت في العاصمة الهندية نيودلهي لمناقشة العلاقات الثنائية.
ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، أعرب الوزير "تشو" عن عزم كوريا الجنوبية على تعميق المشاركة الاستراتيجية الخاصة مع الهند، واصفا إياها بالشريك الإقليمي الرئيسي.
ومن جانبه أكد "جايشان كار" التزام الهند بتعزيز التعاون مع الإدارة الكورية الجنوبية الجديدة، ووجه دعوة إلى الرئيس "لي جيه ميونغ" لزيارة الهند في الوقت المناسب للطرفين.
واتفق الجانبان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، احتفالا بالذكرى العاشرة على إبرام اتفاقية المشاركة الاستراتيجية الخاصة.
كما تعهد الوزيران بدفع المفاوضات الرامية إلى تحديث اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة، وتعزيز التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، وتوسيع التعاون في قطاعي الدفاع والأسلحة.
وفي هذا السياق، طلب الوزير تشو دعما خاصا من الحكومة الهندية للشركات الكورية الجنوبية العاملة في الهند.
