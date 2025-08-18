41% انخفاضا في عدد الأطباء في مراكز الصحة العامة الكورية خلال 10 أعوام

Photo : YONHAP News

انخفض عدد الأطباء العاملين في مراكز الصحة العامة والمراكز الفرعية في كوريا الجنوبية بأكثر من 40% خلال السنوات العشر الماضية.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة الكورية أمس الأحد، بلغ عدد الأطباء العاملين في مراكز الصحة العامة والمراكز الفرعية والمراكز الصحية على مستوى البلاد 1400 طبيب في عام 2024، بانخفاض قدره 41.3% مقارنة بعام 2014.ويمثل هذا أيضا انخفاضا بنسبة 15.7% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ العدد حينها ألفا و660 طبيبا.وانخفض عدد الأطباء في مراكز الصحة العامة تحديدا بنسبة 34.8% خلال تلك الأعوام العشرة، ليصل إلى 627 طبيبا في عام 2024.وشهدت مراكز الصحة العامة الفرعية والمراكز الصحية الأصغر انخفاضا أكبر، حيث انخفض عدد الأطباء بنسبة 45.7%، من ألف و424 طبيبا في عام 2014 إلى 773 طبيبا في عام 2024.ويُعزى هذا الانخفاض الحاد إلى عدة عوامل، منها انخفاض الرواتب والمزايا نسبيا بالمقارنة مع القطاع الخاص، وسوء الأحوال المعيشية في المناطق الريفية، وتقلص عدد أطباء الصحة العامة.