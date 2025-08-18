حوالي 10 ملايين أسرة كورية تستأجر منازل، والأغلبية في سيول

Photo : YONHAP News

اتضح أنه في عام 2023 لم يكن حوالي 10 ملايين أسرة في كوريا الجنوبية تمتلك منازل، مع تركيز أكثر من نصف هذا العدد في سيول والمنطقة الحضرية المحيطة بها.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، بلغ عدد الأسر المستأجرة لمساكن في جميع أنحاء البلاد خلال العام الماضي 9.61 مليون أسرة، منها 5.06 مليون أسرة في سيول ومقاطعة كيونغ كي وإنتشون.وتُعرّف الأسر المستأجرة بأنها الأسر التي لا تمتلك منازل، وتقيم إما بنظام "جون سيه" أي نظام الدفعة الواحدة، أو بنظام الإيجار الشهري.وقد استحوذت مقاطعة كيونغ كي على الحصة الأكبر، حيث بلغ عدد الأسر المستأجِرة فيها 2.38 مليون أسرة، وتلتها سيول بمقدار 2.14 مليون أسرة.وكانت سيول المدينة الوحيدة من بين 17 مقاطعة ومدينة رئيسية في كوريا التي تجاوزت فيها نسبة المستأجرين 51.7%، مسجلة بذلك نموا للعام الثاني على التوالي، بعد أن كانت تلك النسبة 51.2% في عام 2021، و51.4% في عام 2022.