إجراء تدريبات للإخلاء ضد الغارات الجوية يوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

تقرر إجراء تدريبات على الإخلاء ضد الغارات الجوية في جميع أنحاء العاصمة الكورية سيول في الساعة الثانية من بعد ظهر بعد غد الأربعاء، ضمن تدريبات الدفاع المدني المُصممة لتعزيز قدرات الاستجابة العامة في حالة إطلاق صواريخ أو أي حالات طوارئ وطنية أخرى.وعند انطلاق صفارة الإنذار في الساعة الثانية ظهرا، سيُطلب من المواطنين التوجه إلى أقرب ملجأ أو منشأة آمنة تحت الأرض والبقاء هناك لمدة 15 دقيقة.وسوف يتوجب على المركبات المارة في المناطق ذات الحركة المرورية المحدودة، بما في ذلك طريق "سيجونغ" السريع في وسط سيول، التوقف على جانب الطريق، والبقاء ساكنة لمدة خمس دقائق.وسوف يتم رفع تحذير الغارات الجوية في الساعة 2:20 ظهرا.يذكر أنه يوجد في مدينة سيول ما يقرب من 2900 ملجأ مُخصص، بما في ذلك محطات مترو الأنفاق ومناطق التسوق تحت الأرض.ويُمكن العثور على مواقع الملاجئ عبر البوابة الوطنية لإجراءات السلامة والكوارث، وتطبيقات "نيفر" و"كاكاو" و"إيمرجنسي ريدي".