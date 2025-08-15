شبكة الإنترنت العسكرية الكورية تتعرض لأعلى مستوى من الهجمات الإلكترونية

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت شبكة الإنترنت العسكرية في كوريا الجنوبية تسعة آلاف حالة في النصف الأول من العام الجاري 2025، مسجلة بذلك أعلى رقم لها خلال فترة خمس سنوات.ووفقا لبيانات قدمتها قيادة العمليات السيبرانية إلى النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب المعارض "يو يونغ وان" أمس الأحد، تم تسجيل ما مجموعه تسعة آلاف و262 محاولة اختراق إلكتروني خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.ومن بين هذه المحاولات، كانت هناك تسعة آلاف و193 محاولة اختراق لمواقع إلكترونية، بينما كانت هناك 69 محاولة لاختراق بريد إلكتروني، ولم تُبلَّغ عن أي حالات إصابة ببرامج ضارة.وبالمقارنة، ظلت أرقام النصف الأول من السنوات السابقة أقل من سبعة آلاف، مما يشير إلى حدوث ارتفاع حاد في محاولات الهجوم هذا العام.وقالت قيادة العمليات السيبرانية إنه على الرغم من صعوبة تحديد هوية الجناة بشكل قاطع، فإن تحليل عناوين "آي بي" وأنماط الهجوم يُشير إلى أن معظم المحاولات قد تكون من كوريا الشمالية.وحذر النائب "يو" من أن الارتفاع في التهديدات الإلكترونية يشكل خطرا جديا، مؤكدا أن مجرد اختراق واحد للشبكة الإلكترونية للجيش قد يعرض أنظمة القيادة والتحكم وكذلك أصول المعلومات الحيوية للخطر.