فريق التحقيقات الخاص يستجوب السيدة الأولى السابقة ومساعدها

سيُجري فريق التحقيقات الخاص تحقيقا اليوم الاثنين مع السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي" ومساعدها المقرب في إطار التحقيقات في سلسلة من مزاعم الفساد ضدها.وأعلن فريق التحقيقات الخاص أنه سيستدعي كيم ومساعدها الرئيسي "كيم ييه سونغ"، والشامان "جون سونغ بيه" المعروف باسم "كون جين"، للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا.وقد استُجوبت السيدة الأولى السابقة يوم الخميس الماضي لأول مرة منذ احتجازها في وقت سابق، لكنها رفضت الإجابة على معظم الأسئلة.وسوف يُستجوب "كيم ييه سونغ" لأول مرة منذ احتجازه يوم الجمعة الماضي بتهمة الاختلاس، حيث يُتهم بأنه استغل علاقاته بالسيدة الأولى السابقة في الحصول على استثمارات بقيمة 18.4 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 13.2 مليون دولار أمريكي، من شركات ومؤسسات مالية في عام 2023، على الرغم من أن شركته لتأجير السيارات قد سجلت خسائر تراكمية بلغت 34.6 مليار وون، بينما يُتهم الشامان بأنه سلّم هدايا سخية للسيدة الأولى السابقة نيابة عن جماعة دينية.