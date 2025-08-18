كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن مناورات أولتشي فريدوم شيلد العسكرية

Photo : YONHAP News

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية مناوراتهما العسكرية المشتركة السنوية "أولتشي فريدوم شيلد"، اليوم الاثنين، بهدف تعزيز الجاهزية المشتركة.وسوف تُعقد المناورات بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم 28 أغسطس، بمشاركة حوالي 18 ألف جندي من كوريا الجنوبية.ويخطط البلدان الحليفان لإجراء مناورات قيادة بالمحاكاة، بالإضافة إلى تدريبات ميدانية، إلا أنه تم تعديل موعد مناورات هذا العام، حيث تم تأجيل حوالي 20 من أصل 40 مناورة ميدانية إلى الشهر القادم.وأرجعت هيئة الأركان المشتركة الكورية هذا التعديل إلى موجة الحر المستمرة، ولكن يبدو أنها أخذت في الاعتبار أيضا معارضة كوريا الشمالية لهذه المناورات.وأكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن الهدف الرئيسي من هذه التدريبات هو الرد على التهديدات الكورية الشمالية، وأن هذا الهدف لم يتغير.وسوف تُعقد المناورات المشتركة بالتزامن مع مناورة وطنية للدفاع المدني تستمر أربعة أيام وتستمر حتى يوم الخميس.