الحكومة الكورية تُجري مناورات للدفاع المدني لمدة أربعة أيام هذا الأسبوع

Photo : YONHAP News

ستُجري حكومة كوريا الجنوبية مناورات للدفاع المدني على مستوى البلاد خلال هذا الأسبوع لضمان قدرة السكان على الاستجابة لحالات الطوارئ الوطنية.وأعلنت وزارة الداخلية والأمن أمس الأحد أن مناورات "أولتشي"، التي تستمر أربعة أيام، ستبدأ اليوم الاثنين، وستُجرى بالتزامن مع مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن.وتُعدّ مناورات "أولتشي" السنوية تدريبا حكوميا للاستعداد للحرب وحالات الطوارئ الوطنية الأخرى، ولحماية الأرواح والممتلكات، وسوف يشارك فيها حوالي 580 ألف شخص وحوالي أربعة آلاف مؤسسة عامة.وسوف تُعزز مناورات هذا العام التدريب العملي لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة، مثل الطائرات بدون طيار، والهجمات الإلكترونية، والأسلحة المتطورة باستخدام أحدث التقنيات.ومن المقرر إجراء مناورات للإخلاء على مستوى البلاد بعد غد الأربعاء.