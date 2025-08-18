الرئيس لي يشاهد فيلما عن حركة الاستقلال الكورية مع المواطنين

Photo : YONHAP News

شاهد الرئيس "لي جيه ميونغ" فيلما وثائقيا أمس الأحد حول حركة الاستقلال الكورية خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني.وشاهد الرئيس والسيدة الأولى "كيم هي كيونغ" فيلم "لا ريزيستانس" مع 119 مواطنا صباح الأحد في إحدى دور السينما في سيول، بعد يومين من عيد الاستقلال الثمانين.وكان الرئيس قد دعا الجمهور لحضور العرض يوم السبت عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مروجا للحدث كفرصة لتذكر وتكريم مناضلي الاستقلال.وبعد ذلك زار الرئيس والسيدة الأولى سوقا تقليدية في منطقة "أون بيونغ" في سيول، حيث التقيا بالتجار للاستفسار عن أثر قسائم الاستهلاك التي وزعتها الحكومة على المواطنين لتحفيز الاقتصاد.كما زار الرئيس معبد "جين كوان" القريب، حيث قدم صلوات بحفظ كوريا وشعبها، وأن تسير أعمال حكومته بسلاسة.وأطلع كبيرُ رهبان المعبد الرئيسَ على نسخة نادرة من العلم الوطني الكوري "تيه غوك كي"، من الحقبة الاستعمارية، قبل أن يتناولوا العشاء برفقة رهبان آخرين.