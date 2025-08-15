معدلات تأييد الرئيس لي تنخفض إلى 51.1%

Photo : YONHAP News

انخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" للأسبوع الثاني على التوالي لتصل إلى 51.1%.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الرابع عشر من أغسطس على 2003 من المواطنين الكوريين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "لي" 51.1%، بانخفاض قدره 5.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك أقل مستوياتها منذ تنصيبه.وبلغت معدلات المعارضة 44.5%، بارتفاع نسبته 6.3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويرجع السبب في انخفاض معدلات تأييد الرئيس "لي" إلى الشعور بالإحباط بسبب الجدل حول العفو الخاص بمناسبة عيد الاستقلال، والجدل حول الضريبة المفروضة على أرباح الأسهم، والعبء السياسي الناتج عن سجن الرئيس السابق "يون صوك يول" وزوجته "كيم كون هي" في الوقت ذاته، إلى جانب سياسات الحزب الديمقراطي الحاكم المتركزة على قاعدة أنصاره المتشددة.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2.2%.وطبقا لنتائج استطلاع آخر للرأي أجرته "ريال ميتر" يومي الثالث عشر والرابع عشر من أغسطس على 1001 من المواطنين الكوريين، بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 39.9%، بانخفاض قدره 8.5% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما سجلت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي 36.7%، بزيادة 6.4%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.