كوريا ترسل وفدا رئاسيا خاصا إلى الصين بالتزامن مع القمة الكورية الأمريكية

Photo : YONHAP News

قرر الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إرسال وفد خاص إلى الصين قبل أو بعد يوم الخامس والعشرين من أغسطس، بالتزامن مع القمة الكورية الأمريكية.وسوف يتزامن إرسال الوفد مع جدول زيارات الرئيس الكوري إلى اليابان والولايات المتحدة، في إشارة إلى حرصه على عدم إهمال العلاقات الكورية الصينية في الوقت نفسه.وقال مسؤول في الحزب الحاكم لوكالة يونهاب للأنباء اليوم الاثنين إن موعد إرسال الوفد الرئاسي الخاص إلى الصين لم يُحدد بعد، مشيرا إلى أن التنسيق جارٍ الآن بين البلدين مع مراعاة المناسبات، بما في ذلك ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سيول وبكين يوم الرابع والعشرين من أغسطس.ومن المتوقع أن يضم الوفد الخاص كلا من رئيس البرلمان السابق "بارك بيونغ سوك"، والنائبين "كيم تيه نيون" و"بارك جونغ" من الحزب الديمقراطي الحاكم، واللذين يعدان من أبرز الخبراء في الشؤون الصينية.وفي أثناء إقامة الوفد الكوري في الصين، سيعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الصينيين، بمن فيهم مدير إدارة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية "وانغ يي".وخلال تلك اللقاءات، من المتوقع أن يقوم الوفد الكوري بتسليم رسالة شخصية من الرئيس "لي جيه ميونغ" إلى نظيره الصيني "شي جين بينغ".وقد تتضمن الرسالة دعوة يوجهها الرئيس الكوري لنظيره الصيني لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، المقرر أن تُعقد في مدينة كيونغ جو الكورية في أواخر شهر أكتوبر القادم.