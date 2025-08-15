الحكومة الكورية تدعم الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية تقديم دعم للشركات المحلية المصدرة لمنتجات الصلب والألمنيوم، والتي ستتعرض لأضرار لا مفر منها بسبب توسيع الولايات المتحدة لنطاق رسومها الجمركية البالغة 50% على تلك المنتجات.وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية بنسبة 15% على المنتجات الكورية المستوردة، غير أن منتجات الصلب والألمنيوم ستخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 50%.ولن تقتصر الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على منتجات الصلب والألمنيوم الخالصة فقط، بل ستُفرض أيضا على السلع التي تحتوى على هذين المكونين حسب مقدار المحتويات.فعلى سبيل المثال، إذا كانت نسبة المحتوى من الفولاذ في إحدى قطع غيار السيارات تبلغ 50%، فإن نصف قيمة هذه القطعة سيخضع لرسوم جمركية بنسبة 50%، بينما ستُفرض على النصف الآخر رسومٌ نسبتها 15%.وحددت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المشتقة لتشمل 615 صنفاً، وأصدرت قائمة الأصناف المشمولة يوم الخامس عشر من أغسطس، حيث أضافت 407 أصناف جديدة وفقا لنظام التصنيف الأمريكي.بهذا أصبح العدد الإجمالي للمنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية المفروضة على مشتقات منتجات الصلب والألمنيوم أكثر من ألف صنف من المنتجات المستوردة.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إنها ستعمل على توسيع نطاق الدعم المقدم للشركات الكورية المتضررة من زيادة الأعباء الجمركية الأمريكية.